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Apartamentos del mar en venta en Altinova, Turquía

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4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$105,173
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Apartamento 3 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$105,173
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Apartamento 4 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$131,163
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Apartamento 4 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
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