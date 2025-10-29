Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alaca
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Alaca, Turquía

Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Piso 1/10
Lo que obtienes: Proyecto exclusivo en el nuevo distrito de Gazipasha. En construcción: La …
$114,265
