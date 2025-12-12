Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Akyazı
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Akyazi, Turquía

1 propiedad total found
Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 753 m²
$4,10M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir