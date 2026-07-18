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Dúplex del mar en venta en Aksu, Turquía

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1 propiedad total found
Dúplex 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 7
Apartamentos con ricas instalaciones sociales cerca del mar en Antalya Kundu El proyecto est…
$380,899
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