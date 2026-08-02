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Dúplex del mar en venta en Akseki, Turquía

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Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 7
Apartamentos con Vista al Mar y a la Ciudad en el Barrio de Çankaya, Antalya Los apartamento…
$807,555
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