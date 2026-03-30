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Estudios del mar en venta en Akdeniz, Turquía

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Estudio 1 habitación en Akdeniz, Turquía
Estudio 1 habitación
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Número de plantas 11
price list 50% in cash for 12 months 1+0-52M2 from 42.000 € The characteristics of the…
$44,928
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Estudio 1 habitación en Akdeniz, Turquía
Estudio 1 habitación
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Número de plantas 13
$38,405
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