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Propiedades residenciales en venta en Adapazarı, Turquía

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2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 2/2
$2,27M
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Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 2/2
$3,86M
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