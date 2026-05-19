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Apartamentos con Terraza en venta en Takua Pa, Tailandia

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Apartamento 4 habitaciones en Takua Pa, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Takua Pa, Tailandia
Dormitorios 4
Área 1 066 m²
PHA5532 Esta extensiva villa de 4 dormitorios, situada en la tranquila isla Ko Kho Khao en …
$1,38M
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Agencia
Phuket Buy House
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Takua Pa, Tailandia

con Jardín
Baratos
De lujo
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