Villas con Terraza en venta en Takhian Tia, Tailandia

No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 95 m²
El Cero Bang Tao es una inversión de condominio con visión de futuro situada en la zona de B…
$391,358
Ático Ático 4 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Ático Ático 4 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 560 m²
Spacious 2-Storey Sea View Penthouse at The Cove in Wongamat, North Pattaya This expansive p…
$2,78M
Apartamento 1 habitación en Ban Bang Thao, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 3/6
EL TITLE BALCONY — apartamentos frente a la playa en PhuketUn nuevo proyecto premium en la v…
$142,506
Sky ApartmentsSky Apartments
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Thalang, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Discover unparalleled beachfront living in this exquisite 3-bedroom penthouse at the exclusi…
$2,12M
Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 910 m²
Luxurious Living in the Heart of Cape Yamu Nestled within the prestigious Cape Yamu peninsul…
$7,87M
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Ban Bang Thao, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Aristóteles 1 Condo es un condominio moderno y de baja altura situado en la zona de playa Su…
$79,718
Moa 7aMoa 7a
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Bangkok, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Bangkok, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 343 m²
Bright, Open-Plan Duplex in the Heart of WatthanaThis offplan condo offers a really spacious…
$3,44M
Apartamento 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 7/8
Experimente todas las alegrías de Pattaya viviendo en este impresionante condominio del 7to …
$75,538
Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 602 m²
Cohiba Villas Layan is located 1.4 Km from the sandy beach of Layan at the unspoiled norther…
$2,43M
Vienna PropertyVienna Property
Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 573 m²
Experience the Pinnacle of Luxury at Phuket’s Most Prestigious Resort Nestled within the wor…
$5,15M
Villa 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en Pattaya, Huai Yai - estilo inglés, colina con un lago Casa adosada en Pattay…
$101,433
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
Embassy Life – Luxury High-Rise Living Steps from Jomtien Beach Rising majestically along Jo…
$238,032
