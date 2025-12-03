Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Provincia de Surat Thani
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Provincia de Surat Thani, Tailandia

bienes raíces comerciales
3
Hotel Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Resort de 4 estrellas frente al mar en venta, 113 habitaciones, cerca del aeropuerto de Koh Samui, Tailandia. en Provincia de Surat Thani, Tailandia
Resort de 4 estrellas frente al mar en venta, 113 habitaciones, cerca del aeropuerto de Koh Samui, Tailandia.
Provincia de Surat Thani, Tailandia
Área 28 000 m²
Resort de 4 estrellas frente al mar en venta, 113 habitaciones, cerca del aeropuerto de Koh …
$40,34M
Dejar una solicitud
Hotel de 3 estrellas en venta, 121 habitaciones, en Samui, Tailandia. en Baan Chaweng, Tailandia
Hotel de 3 estrellas en venta, 121 habitaciones, en Samui, Tailandia.
Baan Chaweng, Tailandia
Habitaciones 121
Número de plantas 4
Hotel de 3 estrellas en venta, 121 habitaciones, en el corazón de la ciudad de Chaweng. Cerc…
$32,31M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir