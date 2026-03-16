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Casas en Venta en Si Racha, Tailandia

Chaophraya Surasak
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Casa 4 habitaciones en Bang Phra Subdistrict, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Bang Phra Subdistrict, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Luxury Pool Villa 4 Bedroom for Sale in Si Racha Experience elevated living in this exclusiv…
$557,463
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Casa 5 habitaciones en Chaophraya Surasak, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Chaophraya Surasak, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 11
Luxury Mansion for Sale – Sriracha An extraordinary opportunity to own a truly remarkable ma…
$5,11M
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Casa 3 habitaciones en Bang Phra Subdistrict, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Bang Phra Subdistrict, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 Bedroom Luxury House for Sale in Si Racha Discover refined living in this beautifully desi…
$235,064
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AuraAura
Casa 2 habitaciones en Chaophraya Surasak, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Chaophraya Surasak, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
2-Storey Townhome for Sale in Sriracha This move-in ready 2-storey townhome in Sriracha offe…
$58,534
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Villa 7 habitaciones en Chaophraya Surasak, Tailandia
Villa 7 habitaciones
Chaophraya Surasak, Tailandia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Piso 1/2
Experience the best of Si Racha living in this stunning semi-detached house, perfectly situa…
$165,860
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International real estate agency Habita
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Villa 7 habitaciones en Chaophraya Surasak, Tailandia
Villa 7 habitaciones
Chaophraya Surasak, Tailandia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/2
Experience the best of Si Racha living in this stunning semi-detached house, perfectly situa…
$152,479
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Parámetros de las propiedades en Si Racha, Tailandia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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