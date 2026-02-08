Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Sam Phraya
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Sam Phraya, Tailandia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Sam Phraya, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Sam Phraya, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 1/1
Experimente lo último en comodidad y lujo en esta impresionante villa de 3 dormitorios en Hu…
$186,482
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Sam Phraya, Tailandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir