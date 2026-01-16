Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Terraza en Venta en Pong, Tailandia

Villa 5 habitaciones en Pong, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Pong, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 312 m²
Número de plantas 2
Villa Premium por Lago Mabprachan La Villa más rica es un proyecto boutique de villas premiu…
$529,855
Villa 4 habitaciones en Pong, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Pong, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 204 m²
Número de plantas 2
American Barnhouse Design House for Life in Pattaya El proyecto de cámara en la zona verde d…
$346,565
Villa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 355 m²
Número de plantas 1
Villa lista para vivir cerca del lago Mabprachan Great Time Pool Villa es una villa moderna …
$437,105
AdriastarAdriastar
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 461 m²
Número de plantas 2
Villas Premium para Vida y Salud en Pattaya Prime Habitat Pattaya es un pueblo de cámara de …
$1,02M
Casa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Número de plantas 2
Casa en Pattaya, Huai Yai es una casa de dos pisos de 4 dormitorios al lado del mar, 5.29 mi…
$166,416
Casa 4 habitaciones en ban hnxng na tea lxy, Tailandia
Casa 4 habitaciones
ban hnxng na tea lxy, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 1
Casa en Pattaya, distrito de Pong - una casa de una planta con una parcela, paneles solares,…
$122,683
Moa 7aMoa 7a
Villa 4 habitaciones en ban sanak tabaek, Tailandia
Villa 4 habitaciones
ban sanak tabaek, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 2
Villas en Pattaya - junto a Rugby School, proyecto familiar premium, desde 23.1 millones ный…
$725,016
Villa 4 habitaciones en Pong, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Pong, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 314 m²
Número de plantas 2
Villas en Pattaya, distrito de Mabprachan - por el lago, piscinas privadas, proyecto premium…
$403,821
Villa 4 habitaciones en ban hnxng na tea lxy, Tailandia
Villa 4 habitaciones
ban hnxng na tea lxy, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Número de plantas 1
Villa en Pattaya, distrito de Pong - casas de una sola planta FLOW Villas con parcela, a par…
$249,925
Vienna PropertyVienna Property
Villa 6 habitaciones en Pong, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Pong, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya - ATMOS PRIME VILLA, Lago Mabprachan area, lujo-villas 5 dormitorios, desde…
$409,989
Parámetros de las propiedades en Pong, Tailandia

