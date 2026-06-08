Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pluak Daeng District
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Pluak Daeng District, Tailandia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Pluak Daeng District, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Pluak Daeng District, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$60,700
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 1 habitacion en Pluak Daeng District, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Pluak Daeng District, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$80,310
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir