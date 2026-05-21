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Villas del mar en venta en Phet Pha ngan, Tailandia

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3 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Baan Sri Thanu, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Baan Sri Thanu, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Número de plantas 2
Villas exclusivas en primera línea de Phangan Island! Presale (construcción iniciada)!Un pro…
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Villa 4 habitaciones en Baan Sri Thanu, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Baan Sri Thanu, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 140 m²
Número de plantas 2
Villas exclusivas en primera línea de Phangan Island! Presale (construcción iniciada)!Un pro…
$896,445
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Villa 5 habitaciones en Baan Sri Thanu, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Baan Sri Thanu, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Número de plantas 2
Villas exclusivas en primera línea de Phangan Island! Presale (construcción iniciada)!Un pro…
$1,24M
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