Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Pattaya City, Tailandia

Propiedades similares áreas circundantes

Puedes ver propiedades en alquiler en otras secciones de nuestro portal
Apartamento 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 6/8
Descubra un tranquilo retiro de esquina perfectamente situado entre North Pattaya y Central …
$527
por mes
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/8
Experimente la máxima comodidad y comodidad en este impresionante condominio de 8 pisos en P…
$468
por mes
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 3/8
Un acogedor apartamento de 1 dormitorio de 29 m2 en la tercera planta, con vistas al palacio…
$383
por mes
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 6 habitaciones en Narathiwat, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Narathiwat, Tailandia
Dormitorios 6
Área 1 040 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de lujo “ESCAPE” en Laguna Homes es su elección perfecta para un estilo de v…
$19,398
por mes
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Apartamento 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 7/8
Este acogedor y funcional apartamento de dos dormitorios en el moderno complejo residencial …
$838
por mes
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 1 habitación en Si Sunthon, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Si Sunthon, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 4/7
Acogedor apartamento con instalaciones completas: piscina con jacuzzi y zona infantil, gimna…
$765
por mes
Agencia
50 Lemons
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa de 4 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Villa de 4 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 306 m²
Piso 1/1
La comodidad máxima espera en esta impresionante villa de 3 dormitorios, 3 baños en Pattaya …
$2,551
por mes
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 10/46
Apartamento de 2 dormitorios y 2 baños (a partir de 6 meses), totalmente amueblado y equipad…
$1,362
por mes
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 1/8
Experiencia Familia Premium Vivir en Pattaya – Amplia piscina-Access Condo Cerca de la playa…
$654
por mes
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 15/46
Un apartamento de 1 dormitorio (a partir de 6 meses), totalmente amueblado y equipado en un …
$690
por mes
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 34/59
Presentando este elegante apartamento de lujo de una habitación en el piso 34 de uno de los …
$838
por mes
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 13/13
Amplio condominio de 2 dormitorios con un luminoso salón y un mostrador de cocina totalmente…
$985
por mes
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Parámetros de las propiedades en Pattaya City, Tailandia

con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
