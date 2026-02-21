Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pak Nam Samut Prakan Town Municipality
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Pak Nam Samut Prakan Town Municipality, Tailandia

Bang Mueang
4
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Ban Sam Phraek, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Ban Sam Phraek, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 46 m²
Piso 24/38
DIFFICIATE EURO apartamento de tres dormitorios en un apartamento listo sin el riesgo de ina…
$163,810
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Pak Nam Samut Prakan Town Municipality

2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Pak Nam Samut Prakan Town Municipality, Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir