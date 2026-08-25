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Apartamentos del mar en venta en Pa Tong, Tailandia

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4
1 habitación
67
2 habitaciones
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21 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 227 m²
PAT22895 This penthouse is a good match for buyers who want to stay close to the ener…
$1,18M
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Apartamento 5 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 5 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 5
Área 462 m²
PAT7099 Situado a 1,3 km a pie de la playa de Patong, esta villa ofrece todas las comodidad…
$2,14M
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Apartamento 4 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
PAT21801 Esta hermosa villa reformada en Patong ofrece todo lo que necesita para vivir trop…
$701 035
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Área 125 m²
PAT7036 Este apartamento de 2 dormitorios trae la increíble oportunidad de nunca dejar de a…
$306 129
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Área 294 m²
PAT6507 Villa de lujo situada en la famosa zona de la isla - Patong. Este complejo está rod…
$1,00M
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Apartamento en Pa Tong, Tailandia
Apartamento
Pa Tong, Tailandia
Área 450 m²
PAT4819 Aferrándose al borde de una península privada, la Villa ofrece un diseño elegante d…
$1,01M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 3
Área 329 m²
PAT7070 El aspecto excepcional de esta villa es lo que hizo que su diseño conseguir un prem…
$2,42M
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
PAT22671 Discover a unique opportunity to own a beautifully designed sea-view pool vi…
$1,01M
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
PAT22672 Step into the world of smart property investing with this unique co-ownershi…
$107 145
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Apartamento 1 habitacion en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
PAT22104 Descubra la sofisticación moderna en este apartamento de 1 dormitorio en Patong. I…
$234 071
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Apartamento 5 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 5 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 660 m²
PAT21864 Concebida detrás de cada entrada en esta Villa es un país de maravillas en miniatu…
$6,06M
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Apartamento 3 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
PAT22106 Descubra la sofisticación moderna en este apartamento de 3 dormitorios en Patong. …
$752 317
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Apartamento 4 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 4
Área 525 m²
PAT6791 Magnífica casa con vistas al mar situada en la zona de Patong. Esta es una gran sol…
$551 032
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
PAT22105 Descubra la sofisticación moderna en este apartamento de 2 dormitorios en Patong. …
$540 883
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Área 120 m²
PAT5228 El nuevo condominio está situado favorablemente con la playa Patong en su puerta ju…
$837 568
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Área 117 m²
PAT5722 Las tendencias modernas en el diseño – plano abierto y máxima libertad – se combina…
$171 432
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 45 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Patong, Kathu District, Phuket, Tailandia
$85 147
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 60 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Patong, Kathu District, Phuket, Tailandia
$218 706
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 30 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Patong, Kathu District, Phuket, Tailandia
$67 495
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Apartamento 1 habitación en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 70 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Patong, Kathu District, Phuket, Tailandia
$197 278
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 3/5
Invest in luxurious apartments surrounded by mountains and forest! Guaranteed income 6% per …
$268 874
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