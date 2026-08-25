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Apartamentos en la montaña en venta en Pa Tong, Tailandia

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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 30 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Patong, Kathu District, Phuket, Tailandia
$67 495
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Apartamento 1 habitación en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 70 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Patong, Kathu District, Phuket, Tailandia
$197 278
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