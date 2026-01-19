Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas con Terraza en venta en Nong Prue, Tailandia

11 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 461 m²
Número de plantas 2
Villas Premium para Vida y Salud en Pattaya Prime Habitat Pattaya es un pueblo de cámara de …
$1,02M
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Villa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 355 m²
Número de plantas 2
Villa lista para vivir cerca del lago Mabprachan Great Time Pool Villa es una villa moderna …
$438,178
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Casa lista con muebles para vivir en Pattaya Botanic Loft Soy un proyecto residencial de cas…
$173,317
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
OneOne
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 305 m²
Número de plantas 2
Pueblo cerrado de villas para vivir en Pattaya Rungsii Village es un asentamiento residencia…
$315,227
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Villa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Club proyecto de casas modernas para vivir en Pattaya El PALM Pattaya es un proyecto residen…
$262,883
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Villa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 207 m²
Número de plantas 2
Villas Premium de una sola planta con piscina privada en estilo escandinavo El proyecto CELE…
$393,743
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Moa 7aMoa 7a
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 559 m²
Número de plantas 1
Villa en Pattaya, proyecto boutique CHARIN - parcela de hasta 645 m2, piscina privada Ofrece…
$942,541
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya, Mapa Phrachan - REKHA Pattaya, club privado Ofrecemos villas premium en Pa…
$509,098
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Número de plantas 2
Casa en Pattaya, Huai Yai - casa de dos plantas 4 dormitorios cerca del mar Ofrecemos una ca…
$166,338
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Vienna PropertyVienna Property
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 202 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya, Mapa Phrachan - PYCHE Pattaya, terraza en la azotea, piscina privada Ofrec…
$324,370
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Villa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 405 m²
Número de plantas 1
Villa en Pattaya - ONYX GRAND VILLAGE (BaanMae 12), Thungklom-Tanman Ofrecemos villas de luj…
$536,235
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
