Villas con Jardín en venta en Nong Prue, Tailandia

2 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Casa lista con muebles para vivir en Pattaya Botanic Loft Soy un proyecto residencial de cas…
$173,317
Agencia
Sirel Estate 88 CO., LTD
Idiomas hablados
English, Русский
Villa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Club proyecto de casas modernas para vivir en Pattaya El PALM Pattaya es un proyecto residen…
$262,883
Agencia
Sirel Estate 88 CO., LTD
Idiomas hablados
English, Русский
