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Casas con piscina en Venta en Nong Prue, Tailandia

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Villa 10 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 10 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
Piso 2/2
legant Italian-Inspired Pool Villa en 1,591 m2 de Serenidad Disfrute de la elegancia atempor…
$615,737
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International real estate agency Habita
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Villa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 2/2
Sólo seis casas permanecen en el pueblo, si quieres vivir entre una multitud educada, la com…
$162,609
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