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Arrendamiento a largo plazo adosados en Nong Pla Lai, Tailandia

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Adosado 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Townhouse 3 Bedroom Corner Unit for Rent in East Pattaya This corner townhouse sits on 18 sq…
$925
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Agencia
PLC Real Estate
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