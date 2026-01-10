Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Terraza en Venta en Nong Pla Lai, Tailandia

21
8 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Nong Pla Lai, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Nong Pla Lai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 221 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya, Nong Pla Lai - THE PALM GRANDIO'S, club familiar, desde 7,9 millones de ке…
$249,388
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 202 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya, Mapa Phrachan - PYCHE Pattaya, terraza en la azotea, piscina privada, desd…
$324,974
Villa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 207 m²
Número de plantas 1
El proyecto CELESTIAL VILLA PATTAYA se encuentra en el norte de Pattaya - acceso conveniente…
$394,476
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 559 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya, proyecto boutique CHARIN - parcela de hasta 645 m2, piscina privada, desde…
$944,296
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya, Mapa Phrachan - REKHA Pattaya, club privado, a partir de 16.15 millones de…
$510,045
Villa 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 363 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya - LAVENDER VILLA, piscina privada, proyecto de diseño, desde 18.9 millones …
$598,019
Villa 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 279 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya, Sukhumvit-Na Kluea - MADCHA LE VILLA, piscina privada, desde 19.99 millone…
$631,313
Villa 5 habitaciones en Nong Pla Lai, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Pla Lai, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 370 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya - ARCADE PATTAYA, casas premium privadas con grandes parcelas, desde 14,88 …
$469,642
