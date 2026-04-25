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Negocio en Venta en Nong Pla Lai, Tailandia

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Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Established Café Business Takeover for Sale in Khao Noi Pattaya Located in the Khao Noi Patt…
$26,325
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Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Piscina Villa en Pattaya Sur para la venta - Esta extensiva villa de 12 dormitorios, piscina…
$588,433
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Negocio listo en Nong Prue, Tailandia
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Nong Prue, Tailandia
Rare Opportunity!! Popular Central Pattaya Club for Sale – Ready to Operate This fully oper…
$1,08M
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Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 36
Nº de cuartos de baño 36
Commercial Building 36 Rooms for Sale in Central Pattaya This hospitality business opportuni…
$1,70M
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Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 195
Nº de cuartos de baño 127
Hotel 195 Rooms with Land for Sale Pattaya Naklua Area This hotel 195 rooms with land for sa…
$10,10M
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Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 13
Spacious Pool Villa for Sale in South Pattaya Ideal Rental Investment This large pool villa …
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