Apartamentos con Terraza en venta en Na Kluea, Tailandia

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Apartamento 1 habitacion en Nong Prue, Tailandia
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Apartamento 1 habitacion
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$77,600
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Apartamento 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$267,000
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Estudio en Nong Prue, Tailandia
Estudio
Nong Prue, Tailandia
Área 23 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$64,996
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 20/54
Condominio de lujo de Northpoint en ventaUbicación: Naklua, Wongamat, Pattaya- Planta alta- …
$845,665
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 7/8
Condominio Wongamat Residence cerca de Pattaya North Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, …
$317,643
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Piso 53/54
Duplex 3 bed 4 bathroom  in Zire Wongamat in North Pattaya, Pattaya Type : 3 bedroom 4 ba…
$1,12M
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TekceTekce
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 20/31
Apartamento de 1 dormitorio de 55 m2 en Baan Plai Haad - Pattaya • 1 dormitorio • 55 m2 …
$164,705
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 10/54
¡Impresionante vista al mar en venta! El condominio Zire Wongamat está bien ubicado en el …
$308,822
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 26/54
Condominio Zire Wongamat.-Torre B-2 habitaciones, 1 baño. -62 metros cuadrados.- Piso alto. …
$250,000
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 6/38
2 dormitorios, 2 baños, 92 m2 impresionantes vistas al mar en Wong Amat Tower.Tipo: 2 dormit…
$279,411
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Piso 5/7
Condominio Garden Cliff en venta Playa Wongamat ¡Fantástica unidad hermosa frente a la pl…
$426,471
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 28/38
Wongamat Tower Condo, 1 bedroom for sale Fully furnished and modern style apartments for …
$146,764
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 4/12
Siam Penthouse 3 de 2 dormitorios y 105 m² en North Pattaya, Pattaya• 2 dormitorios y 2 baño…
$264,706
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 10/31
Tipo: 2 dormitorios, 2 baños Tamaño: 73 m2 Cuota: Cuota extranjera Piso: 10.° Tarifas de…
$255,882
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Ático Ático 5 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Ático Ático 5 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Piso 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06M
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 30/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 dormitorios en venta• 2 dormitorios, 2 baños • Edificio A • Ta…
$500,000
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 28/37
1 dormitorio, 1 baño en Zire Wongamat Pattaya Tipo: 1 dormitorio, 1 baño Vista: vista al …
$150,386
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 9/54
Condominio Northpoint, 1 dormitorio en ventaTipo: 2 dormitorios Tamaño: 102 m2 Nombre extran…
$455,882
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
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Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 15/31
Type : 1 bedroom 1 bathroom Size : 53 m2 Quota: Foreign Quota  Floor : 15 th Transfer fe…
$161,765
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 15/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - Floor 15 th…
$467,647
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 11/38
2 dormitorios, 2 baños, 92 m2 impresionantes vistas al mar en Wong Amat Tower.Tipo: 2 dormit…
$270,588
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Ático Ático 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Ático Ático 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Piso 44/54
Penthouse 2 storeys 390sqm Northpoint in North Pattaya, Pattaya Size 390 sq m  2 bedroom…
$5,88M
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 33/54
3 Bedroom Sea view at Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongamat T…
$779,412
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 8/54
Zire Wongamart• Tipo 1 Dormitorio 1 baño• Tamaño 77 m2• Planta 8 a• Totalmente amueblado• To…
$411,765
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 13/54
Condominio de lujo de Northpoint para la venta Ubicación: Naklua, Wongamat, Pattaya - pis…
$514,703
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 12/54
2 Dormitorios, 2 Baños ,Zire para Alquiler - Wongamat PlayafrontEsta impresionante unidad de…
$902,951
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