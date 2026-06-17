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Apartamentos del mar en venta en Na Kluea, Tailandia

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Apartamento 1 habitacion en Nong Prue, Tailandia
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Apartamento 1 habitacion
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$77,600
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Apartamento 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 7/8
Gran opción para invertir! Adecuado para residencia permanente y alquiler! Rendimiento del 8…
$125,262
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Apartamento 3 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 7/8
City Garden Tropicana es un nuevo complejo de apartamentos en suite en un barrio lujoso en N…
$321,187
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Apartamento 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$267,000
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Estudio en Nong Prue, Tailandia
Estudio
Nong Prue, Tailandia
Área 23 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$64,996
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 32/54
¡Precio mejorado!2 habitaciones, 2 baños en Zire Wongamat en North Pattaya, PattayaTipo 2 ha…
$464,706
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TekceTekce
Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 10/36
Park Beach Condominium  Park Beach condominium is well located in Naklua area.  For sale…
$97,059
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Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 29/46
Riviera Jomtien.Big Studio apartment for sale Riviera Jomtien.  Type Studio Size  32 sq…
$117,353
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 7/8
Condominio Wongamat Residence cerca de Pattaya North Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, …
$317,643
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 28/54
Condominio de lujo de Northpoint en ventaUbicación: Naklua, Wongamat, Pattaya- 28 pisos- Vis…
$619,469
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 13/54
Big 1 bedroom 81 m2 in Northpoint in North Pattaya, Pattaya • Type1 bedroom • Size 81 sq…
$294,118
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Piso 53/54
Duplex 3 bed 4 bathroom  in Zire Wongamat in North Pattaya, Pattaya Type : 3 bedroom 4 ba…
$1,12M
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 2/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 dormitorios en venta• Edificio  A  • Tamaño 97 m² • 2.º piso •…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 26/54
Condominio Zire Wongamart de 1 dormitorio Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, Chon Buri,…
$278,750
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Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 17/54
¡Impresionante estudio con vista al mar en venta! El condominio Zire Wongamat está bien ub…
$161,765
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Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 38/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - High floor …
$232,353
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 20/31
Apartamento de 1 dormitorio de 55 m2 en Baan Plai Haad - Pattaya • 1 dormitorio • 55 m2 …
$164,705
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 32/46
The Palm - Wongamart BeachPattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, Chon Buri, 20150La Palm Wong…
$750,000
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 10/54
¡Impresionante vista al mar en venta! El condominio Zire Wongamat está bien ubicado en el …
$308,822
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 26/54
Condominio Zire Wongamat.-Torre B-2 habitaciones, 1 baño. -62 metros cuadrados.- Piso alto. …
$250,000
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 15/24
3 habitaciones y 3 baños en Silver Beach en North Pattaya, Pattaya• Tipo 3 habitaciones y 3 …
$500,000
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Piso 5/7
Condominio Garden Cliff en venta Playa Wongamat ¡Fantástica unidad hermosa frente a la pl…
$426,471
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Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 36/43
Estudio completamente amueblado en un piso alto en Riviera Wongamat, edificio A. Venta bajo …
$114,706
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 4/12
Siam Penthouse 3 de 2 dormitorios y 105 m² en North Pattaya, Pattaya• 2 dormitorios y 2 baño…
$264,706
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 35/54
1 dormitorio, 1 baño en Zire Wongamat en North Pattaya, PattayaTipo: 1 dormitorio, 1 baño Ta…
$308,824
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 10/31
Tipo: 2 dormitorios, 2 baños Tamaño: 73 m2 Cuota: Cuota extranjera Piso: 10.° Tarifas de…
$255,882
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Apartamento independiente Piso independiente en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Na Kluea, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 30/43
Sky Beach Studio FOR SALE ayer 30th Floor ← Panoramic Sea View ← Sólo 5.4 MB!¿Buscando un am…
$163,043
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Ático Ático 5 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Ático Ático 5 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Piso 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06M
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 30/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 dormitorios en venta• 2 dormitorios, 2 baños • Edificio A • Ta…
$500,000
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 28/37
1 dormitorio, 1 baño en Zire Wongamat Pattaya Tipo: 1 dormitorio, 1 baño Vista: vista al …
$150,386
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