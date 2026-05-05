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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Na Chom Thian, Tailandia

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21 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta villa de piscina de 3 dormitorios, 2 baños está situada en la tranquila y segura finca …
$2,004
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Casa 2 habitaciones en Na Chom Thian, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Mövenpick White Sand Beach Pattaya, Na JomtienCondominio frente a la playa para alquilarEsta…
$1,788
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Casa 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piscina Villa en alquiler en Pratumnak – JomtienEsta villa privada de piscina ofrece una exc…
$4,932
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Casa 7 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 7 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Villa en alquiler en Na Jomtien Esta villa de ultra lujo recién terminada está diseñada com…
$9,248
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Adosado 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa adosada de tres pisos en venta – Pratumnak PattayaPresentando una moderna casa adosada …
$221,948
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Amplia Villa de 3 dormitorios en alquiler - Nern Plubwan, East PattayaEsta villa de piscina …
$1,850
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Casa 3 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa de lujo de 3 dormitorios en alquiler – Residencia privada de 2 pisosVilla moderna de p…
$4,624
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Casa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Casa 4 Dormitorios en alquiler en Nern Plub Wan East PattayaEsta casa unifamiliar de dos pla…
$1,387
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Casa 5 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
5 Dormitorios Casa frente a la playa en Na Jomtien Alquiler – Experimente el epítome de lujo…
$7,707
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piscina privada Villa para alquilar cerca de la playa en Jomtien, PattayaEsta villa de pisci…
$6,165
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Casa 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
4 dormitorios piscina privada Villa para alquiler PattayaEsta espaciosa residencia de dos pl…
$4,316
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Casa de 4 dormitorios en alquiler en Jomtien – Esta espaciosa casa de 3 plantas ofrece 4 dor…
$1,850
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Casa 3 habitaciones en Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa frente a la playa en alquiler en Na JomtienEsta exclusiva villa frente a la playa ofre…
$2,620
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Amplia casa de 3 dormitorios en alquiler - East Pattaya (Nern Plub Wan Area)Disponible para …
$925
por mes
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Villa de 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa de 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
Piso 1/2
Nueva Villa de Piscinas en alquiler en Pattaya ciudad! 2 minutos a Soi Baukao 5mins a Centra…
$5,530
por mes
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Villa de piscina con vistas al mar – Jomtien Beach Esta villa totalmente amueblada con vist…
$3,391
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
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Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Na Jomtien Piscina Villa para alquilar 4 Dormitorios Cerca de Playa Esta espaciosa villa de …
$2,607
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Casa 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Casa con piscina privada en alquiler en Pratumnak Hill Esta casa con piscina privada en alqu…
$2,466
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Casa 3 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Casa de 3 dormitorios en alquiler en JomtienEsta espaciosa casa de dos plantas se encuentra …
$1,480
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Casa 3 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Villa de 3 dormitorios en alquiler Na JomtienEsta espaciosa villa de piscina se encuentra en…
$2,300
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Casa 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Piscina Villa en alquiler cerca de Jomtien BeachEsta espaciosa villa de piscina se encuentra…
$2,620
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