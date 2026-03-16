Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Mueang
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Mueang, Tailandia

Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Mueang, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Mueang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Luxury Mineral Pool Villa 4 Bedroom Bangsaen This luxury mineral pool villa in Bangsaen offe…
$681,344
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Mueang, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Mueang, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
3 Storey Ultra Luxury Mineral Pool Villa 5 Bedroom Bangsaen Located in Bangsaen, this 3 stor…
$1,86M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Mueang, Tailandia
Villa 7 habitaciones
Mueang, Tailandia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 2/2
Experimenta lo último en vivir de lujo en Bang Saen, Chonburi, Tailandia. Esta impresionante…
$267,325
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
OneOne
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Mueang, Tailandia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir