Casa en condominio en venta en Mueang, Tailandia

1 propiedad total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Bang Saen, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Bang Saen, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 286 m²
PENTHOUSE | OCEAN VIEW | GOLF COURSE | FULLY FURNISHED Experience elevated living in this st…
$338,800
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Parámetros de las propiedades en Mueang, Tailandia

