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Apartamentos en venta en Mueang Samut Prakan District, Tailandia

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Bang Mueang
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8 propiedades total found
Apartamento en Ban Sam Phraek, Tailandia
Apartamento
Ban Sam Phraek, Tailandia
Complejo listo en Bangkok - inversión sin riesgos en la metrópolis‼️ Tailandia.💲Plan de pago…
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Apartamento 2 habitaciones en Ban Sam Phraek, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Ban Sam Phraek, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
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$449,613
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Apartamento 2 habitaciones en Ban Sam Phraek, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Ban Sam Phraek, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 18/32
Apartamento de 1 dormitorio de 33.75 metros cuadrados en la planta 18 en un moderno condomin…
$158,801
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Apartamento 2 habitaciones en Ban Sam Phraek, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Ban Sam Phraek, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 2/8
Venta apartamento de 2 dormitorios de 30.63 m2 en el complejo terminado de Bangkok!Programa …
$65,999
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Apartamento 3 habitaciones en Ban Sam Phraek, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Ban Sam Phraek, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 46 m²
Piso 24/38
DIFFICIATE EURO apartamento de tres dormitorios en un apartamento listo sin el riesgo de ina…
$163,810
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Apartamento 2 habitaciones en Ban Sam Phraek, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Ban Sam Phraek, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 6/8
Acogedor apartamento "llave" 1 + 1 con una superficie de 30.72 metros cuadrados. en el sexto…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Ban Sam Phraek, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Ban Sam Phraek, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
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$364,925
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Apartamento 3 habitaciones en Samut Prakan City Municipality, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Samut Prakan City Municipality, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 48 m²
Número de plantas 19
Complejo residencial – Bangkok, Tailandia
$186,593
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Tipos de propiedades en Mueang Samut Prakan District

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Mueang Samut Prakan District, Tailandia

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