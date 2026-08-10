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Propiedades residenciales en venta en Mueang Krabi, Tailandia

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apartamentos
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7 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Mueang Krabi, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Mueang Krabi, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Entra en un nuevo estándar de lujo tropical en Botanica Luxury Krabi, una colección boutique…
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Apartamento 4 habitaciones en Krabi, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Krabi, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 412 m²
Elixir Villas en Klongtom Heritage, Krabi, presenta una rara oportunidad para invertir en la…
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Krabi, Tailandia
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Krabi, Tailandia
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Apartamento 4 habitaciones en Krabi, Tailandia
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Dormitorios 4
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Villa en Krabi, Tailandia
Villa
Krabi, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 412 m²
Elixir Villas en Klongtom Heritage, Krabi, presenta una rara oportunidad para invertir en la…
$934,650
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Parámetros de las propiedades en Mueang Krabi, Tailandia

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