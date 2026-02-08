Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Khao Noi
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Khao Noi, Tailandia

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Ban Nong Hoi, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Nong Hoi, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Moderna villa premium con piscina privada en una de las zonas más buscadas de Hua Hin. Ampli…
$482,316
Agencia
KVARIS Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Escribir en Telegram
