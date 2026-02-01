Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Huai Yai
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa
  6. Piscina

Alquiler a largo plazo de villas con piscina en Huai Yai, Tailandia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa de 4 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Villa de 4 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 306 m²
Piso 1/1
La comodidad máxima espera en esta impresionante villa de 3 dormitorios, 3 baños en Pattaya …
$2,551
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir