Casas con piscina en Venta en Provincia de Chiang Mai, Tailandia

2 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Chiang Mai City Municipality, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Chiang Mai City Municipality, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
En el corazón de Chiang Mai ha aparecido un nuevo complejo residencial de clase empresarial,…
$90,781
Casa 3 habitaciones en Chiang Mai City Municipality, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Chiang Mai City Municipality, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 49 m²
En el corazón de Chiang Mai ha aparecido un nuevo complejo residencial de clase empresarial,…
$123,219
