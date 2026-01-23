Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas del mar en venta en Bang Sare, Tailandia

Apartamento 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 7/8
Experimente todas las alegrías de Pattaya viviendo en este impresionante condominio del 7to …
$75,538
Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 2 400 m²
Nestled within the world-renowned Trisara Resort on Phuket’s stunning coastline, this villa …
$10,42M
Villa 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 2
Una moderna villa de dos plantas en venta en una de las zonas más buscadas de Phuket - Rawai…
$503,000
Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 176 m²
Número de plantas 1
Una villa moderna de una sola planta con 3 dormitorios y 4 baños es una gran opción para viv…
$531,678
Villa en Wichit, Tailandia
Villa
Wichit, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 259 m²
Price: THB 125,000,000Ownership: LeaseholdVilla Size: Over 1,000 sqmLand Size: 1,172 sqmBedr…
$3,90M
Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 688 m²
Discover unparalleled luxury with The Brickhouse Laguna, a stunning 4-bedroom designer villa…
$2,15M
Villa en Karon, Tailandia
Villa
Karon, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 557 m²
Project Overview Aurora represents a new benchmark in high-end villa living at Kata Beach, o…
$3,07M
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Ban Bang Thao, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Aristóteles 1 Condo es un condominio moderno y de baja altura situado en la zona de playa Su…
$79,718
Villa 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Club proyecto de casas modernas para vivir en Pattaya El PALM Pattaya es un proyecto residen…
$265,506
Villa en Si Sunthon, Tailandia
Villa
Si Sunthon, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Azalea Villas Bangtaois un exclusivo desarrollo de villa situado en la primera Bangjo, zona …
$544,000
Villa en Ban Bang Thao, Tailandia
Villa
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 9
Área 2 000 m²
Experience the pinnacle of tropical luxury with this stunning 9-bedroom, 11-bathroom sea vie…
$10,76M
Apartamento 2 habitaciones en Karon, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Karon, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 4/7
🏝️ EL NUEVO PROYECTO DE LA JUNTA DE KAT, EL PHUCHET📍 Todo el camino al campo. Cata🔹 O projec…
$181,582
