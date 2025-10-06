Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Bang Sare
  4. Residencial
  5. Piso independiente
  6. Vistas al mar

Casa en condominio del mar en venta en Bang Sare, Tailandia

Piso independiente Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 27/33
1 bedrrom 1 bathrrom Del Mare in Bang Saray - 1 bedrrom 1 bathrrom  - Size 42 m2 - Floo…
$134,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Highrise Property and Construction
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 10/33
1 bedroom for sale in Del Mare Bangsaray  - 1 Bedroom 42 sq.m. - 1 Bathroom - 10 th flo…
$114,705
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Highrise Property and Construction
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Piso 17/33
3-Bedroom Condo for Sale at Del Mare Bangsaray - 3 Bedroom 168 sq.m. - 17th floor - Sea…
$585,294
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Highrise Property and Construction
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 32/33
1-Bedroom Condo for Sale at Del Mare Bangsaray - 1 Bedroom 57 sq.m. - 1 Bathroom - 32th…
$244,117
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Highrise Property and Construction
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 14/33
2-Bedroom Condo with Sea View for Sale at Del Mare Bangsaray  - 2 Bedroom 84 sq.m. - 2 B…
$350,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Highrise Property and Construction
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir