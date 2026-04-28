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Apartamentos en venta en Bang Nai Si, Tailandia

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Apartamento 4 habitaciones en Ban Nok Na, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Ban Nok Na, Tailandia
Dormitorios 4
Área 1 066 m²
PHA5532 Esta extensiva villa de 4 dormitorios, situada en la tranquila isla Ko Kho Khao en …
$1,39M
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Agencia
Phuket Buy House
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Parámetros de las propiedades en Bang Nai Si, Tailandia

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