  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Bang Lamung
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Terraza

Villas con Terraza en venta en Bang Lamung, Tailandia

19 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 947 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya, Thung Klom-Tanman - THE SCENEVANAR, residencia de lujo por el agua, desde …
$1,14M
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya, Mapa Phrachan - REKHA Pattaya, club privado, de 16.15 millones de а Ofrece…
$511,001
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 202 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya, Mapa Phrachan - PYCHE Pattaya, terraza en la azotea, piscina privada, desd…
$325,583
Villa 4 habitaciones en Takhian Tia, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Takhian Tia, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Número de plantas 1
Casa unifamiliar en la zona de RongPo, lista para entrar. El formato es adecuado para reside…
$127,963
Villa 4 habitaciones en ban sanak tabaek, Tailandia
Villa 4 habitaciones
ban sanak tabaek, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 2
Villas en Pattaya - junto a Rugby School, proyecto familiar premium, desde 23.1 millones ный…
$727,383
Villa 5 habitaciones en Nong Pla Lai, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Pla Lai, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 370 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya - ARCADE PATTAYA, casas premium privadas con grandes parcelas, desde 14,88 …
$470,522
Villa 5 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 705 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya, Huay Yai - THE SYLVA PATTAYA, proyecto boutique, desde 29,9 millones - Ofr…
$946,065
Villa 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 339 m²
Número de plantas 2
Villas en Pattaya, Jomtien - piscinas privadas, pueblo cerrado, desde 19.99 millones de ок O…
$632,812
Villa 4 habitaciones en Nong Pla Lai, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Nong Pla Lai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 221 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya, Nong Pla Lai - THE PALM GRANDIO's, club familiar, de 7,9 millones de ный O…
$249,856
Villa 5 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 429 m²
Número de plantas 1
BIBURY VILLAS - villa de una sola planta con piscina privada en Thung Klom-Tanman, Pattaya S…
$491,538
Villa 4 habitaciones en Bang Lamung, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Bang Lamung, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 222 m²
Número de plantas 2
Casa en Pattaya, East Pattaya (Rong Po) - moderno pueblo de ENGEL HAUS, de 4,16 millones de …
$196,499
Villa 5 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 559 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya, proyecto boutique CHARIN - parcela de hasta 645 m2, piscina privada, desde…
$946,065
Villa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 207 m²
Número de plantas 1
Villas Premium de una sola planta con piscina privada en estilo escandinavo El proyecto CELE…
$395,215
Villa 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 363 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya - LAVENDER VILLA, piscina privada, proyecto de diseño, desde 18.9 millones …
$598,019
Villa 4 habitaciones en Pong, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Pong, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 314 m²
Número de plantas 2
Villas en Pattaya, Mabprachan - junto al lago, piscinas privadas, proyecto premium, desde 12…
$405,140
Villa 4 habitaciones en ban hnxng na tea lxy, Tailandia
Villa 4 habitaciones
ban hnxng na tea lxy, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Número de plantas 1
Villa en Pattaya, distrito de Pong - casas de una sola planta FLOW Villas con parcela, desde…
$250,741
Villa 5 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 179 m²
Número de plantas 2
Villas en Pattaya, Huay Yai distrito - casas familiares con muebles en Tropical Village 3, d…
$145,593
Villa 7 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Villa 7 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 390 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya - BAANMAE RESIDENCE 69, 6 dormitorios, piscina privada, Thung Klom-Tanman, …
$569,215
Villa 4 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 296 m²
Número de plantas 2
Villa en Pattaya, Huai Yai - LARELANA VILLA, piscina privada, desde 12.49 millones de а Ofre…
$395,204
Parámetros de las propiedades en Bang Lamung, Tailandia

