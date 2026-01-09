Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados con Terraza en Venta en Bang Lamung, Tailandia

2 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Bang Lamung, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Bang Lamung, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en Pattaya, Sukhumvit – Rong Po – pueblo cerrado, 3 dormitorios, pisos, desde 3…
$101,740
Adosado Adosado 4 habitaciones en ban nein thray, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
ban nein thray, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en Pattaya, Huai Yai - estilo inglés, colina con lago, desde 3.19 millones ом O…
$100,806
