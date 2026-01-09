Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Bang Lamung, Tailandia

Villa 3 habitaciones en Ban Chak Ngaeo, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Ban Chak Ngaeo, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/1
Muy bien cuidada, amueblada y acogedora villa de dos dormitorios. Una amplia terraza, una co…
$73,383
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 10 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa 10 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
Piso 2/2
legant Italian-Inspired Pool Villa en 1,591 m2 de Serenidad Disfrute de la elegancia atempor…
$615,737
Villa 4 habitaciones en Bang Lamung, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Bang Lamung, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Piso 2/2
A House with three bedrooms, a living room and an open Thai kitchen, a parking space for 2 c…
$126,342
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa 4 habitaciones en Pong, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Pong, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 319 m²
Piso 1/1
This stunning new villa with a private pool offers the best combination of price, quality, a…
$423,069
Villa 4 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 306 m²
Piso 1/1
Maximum comfort awaits in this stunning 3-bedroom, 3-bathroom villa in Pattaya - Hua Yai, Ch…
$394,801
