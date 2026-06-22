Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Nungwi
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Vistas al mar

Estudios del mar en venta en Nungwi, Tanzania

;
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Nungwi, Tanzania
Estudio 1 habitación
Nungwi, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/7
Apartamento en una nueva casa cerca de las playas de Nungwi y Kendwa,El futuro casino, la ca…
$83,000
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir