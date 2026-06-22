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Estudios con Jardín en venta en Nungwi, Tanzania

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1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Nungwi, Tanzania
Estudio 1 habitación
Nungwi, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/7
Descubre un magnífico apartamento en el nuevo complejo premium "Eyes of Zanzibar". En la eta…
$91,000
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Desarrollador
MB HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
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