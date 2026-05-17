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Áticos en Venta Northern Zone, Tanzania

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Ático Ático 7 habitaciones en Kiteto, Tanzania
Ático Ático 7 habitaciones
Kiteto, Tanzania
Habitaciones 7
Área 212 m²
Número de plantas 2
De momento, el ático se alquila por mucho tiempo para un diplomático español, con un rendimi…
$1,59M
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