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Villas en venta en Región de Manyara, Tanzania

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Villa 4 habitaciones en Kiteto, Tanzania
Villa 4 habitaciones
Kiteto, Tanzania
Habitaciones 4
Área 727 m²
Número de plantas 4
Este complejo residencial de lujo consta de 53 villas únicas sentadas suavemente en el lado …
$6,19M
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