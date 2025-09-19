Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con piscina en venta en Magharibi B, Tanzania

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Fumba, Tanzania
Apartamento 3 habitaciones
Fumba, Tanzania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/1
🛏️ 2 Dormitorios TENIDO 🛋️ Sala de estar 🚿 Baño 📍 Subterráneo de piso 🏊 Acceso a la piscina …
$110,000
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
