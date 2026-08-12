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Villas en venta en Chake Chake District, Tanzania

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1 propiedad total found
Villa en Chake Chake, Tanzania
Villa
Chake Chake, Tanzania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 235 m²
Esta villa de una habitación con vistas al mar de Zanzíbar está situada a lo largo de la prí…
$700,000
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