Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Suiza
  3. Uri
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Uri, Suiza

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Andermatt, Suiza
Apartamento 2 habitaciones
Andermatt, Suiza
Habitaciones 2
Área 98 m²
Acceso en coche 150 min Milán 110 min Como 100 min Lugano 90 min Zurich 130 min Berna 55 min…
$4,46M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Uri, Suiza

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir