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Propiedades residenciales en venta en District de Lavaux Oron, Suiza

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1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Servion, Suiza
Apartamento 4 habitaciones
Servion, Suiza
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Número de plantas 3
Excelente apartamento de 4,5 metros cuadrados con un gran jardín en una ubicación tranquila …
$993,040
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Agencia
Аталанта
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