Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Suiza
  3. Distretto di Locarno
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Distretto di Locarno, Suiza

Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
“La Barchetta” Restaurant in Campione d’Italia — Turnkey Business with History Since 1946 en Locarno, Suiza
“La Barchetta” Restaurant in Campione d’Italia — Turnkey Business with History Since 1946
Locarno, Suiza
Área 338 m²
Restaurante “La Barchetta” en Campione d’Italia — Turnkey Business with History Desde 1946Un…
$1,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hotel Invest
Idiomas hablados
English, Русский, Français
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir